Schuimlans Advanced 2, 700 l/u - 800 l/u
Ontwikkeld voor Kärcher hogedrukreinigers zonder servosturing: De schuimlans Advanced 2 valt op door een body van Ecobrass, geschikt voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen.
De schuimlans Advanced 2 is speciaal ontworpen voor onze hogedrukreinigers zonder servocontrole, met een debiet van 700 tot 800 l/h. Het robuuste hoofdlichaam van hoogwaardig Ecobrass maakt ook het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen mogelijk, die precies in 3 stappen kunnen worden gedoseerd. Een geïntegreerde klep voorkomt effectief onbedoelde aanpassing van de dosering van de reinigingsmiddelen, terwijl de sproeivoorkeurshoek flexibel kan worden ingesteld. Daarnaast heeft de schuimlans een ergonomische en bijzonder stabiele reinigingsmiddelfles met een grote vulopening en een extra gripmogelijkheid bij de nek.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|700 - 800
|Sproeiergrootte ( )
|45
|Max. druk (bar)
|300
|Dosering (%)
|1 - 2 - 4
|Tankinhoud (l)
|1
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,8
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Onderdelen Schuimlans Advanced 2, 700 l/u - 800 l/u
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