Générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 2, 700 l/h - 800 l/h
Le tout nouveau générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 2, très robuste, a été conçu spécialement pour les nettoyeurs haute pression d'une puissance de 700 à 800 l/h. Pour une qualité de mousse optimale, avec une consommation de détergent divisée par deux.
Un traitement de haute qualité et l'utilisation de composants solides, tels qu'un châssis en laiton, garantissent la longue durée de vie de notre nouveau générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 2. Conçu pour les nettoyeurs haute pression d'une puissance horaire de 700 à 800 litres et sans fonction Servo-Control, cet appareil impressionne par l'excellente qualité de sa mousse. Dans le même temps, l'utilisation de notre nettoyant moussant VehiclePro RM 838 permet de diviser environ par deux votre consommation de détergent. Un cache intégré permet un dosage précis à 3 niveaux et évite toute modification involontaire des réglages. En outre, le réservoir à détergent stable, robuste et ergonomique est très facile à remplir grâce à sa large ouverture, tout en étant rapide à remplacer.
Spécifications
Données techniques
|Débit (l/h)
|700 - 800
|Taille de buse ( )
|45
|Pression max. (bar)
|300
|Dosage (%)
|1 - 2 - 4
|Capacité du réservoir (l)
|1
|Température (°C)
|max. 60
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|0,8
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Piéces détachées Générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 2, 700 l/h - 800 l/h
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