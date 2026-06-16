Hoogwaardig vakmanschap en het gebruik van robuuste onderdelen, zoals een messing behuizing, garanderen een lange levensduur voor onze nieuw ontwikkelde Basic 2 schruimlans met tank. De machine is ontworpen voor hogedrukreinigers die een wateropbrengst hebben van 700 tot 800 liter per uur en die niet zijn uitgerust met onze Servo Control functie. Hij maakt indruk met zijn uitstekende kwaliteit van het schuim. Terzelfdertijd zal het verbruik van uw reinigingsmiddelen met ongeveer de helft dalen als u onze schuimreiniger RM 838 VehiclePro gebruikt. Een geïntegreerde plaat zorgt voor een precieze, 3-voudige instelling van de dosering en voorkomt een mogelijke onbedoelde wijziging. Bovendien is de stabiele, robuuste en ergonomische reinigingsmiddelentank ook heel gemakkelijk te vullen dankzij zijn grote opening en hij kan snel worden vervangen.