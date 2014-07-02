Turbobrosse vapeur
Vous n'aurez plus besoin de frotter ! La turbobrosse vapeur est synonyme d'un nettoyage à moindre effort en deux fois moins de temps. Elle facilite grandement le travail, notamment lors du nettoyage des joints et des recoins.
En comparaison avec un nettoyage classique, la turbobrosse vapeur demande nettement moins d'effort et le travail est terminé deux fois plus vite. Elle convient parfaitement à toutes les tâches de nettoyage qui nécessitent d'ordinaire un frottage intensif. La vibration de la brosse renforce le pouvoir nettoyant de la vapeur et facilite ainsi sensiblement l'élimination des saletés. Même les endroits difficiles à atteindre tels que les joints, les recoins et les bords sont nettoyés deux fois plus vite avec la turbobrosse vapeur de Kärcher qu'avec les méthodes de nettoyage conventionnelles.
Caractéristiques et avantages
Brosse oscillante
- Augmente la puissance de nettoyage de la vapeur - un nettoyage 50% plus rapide.
- Nettoyage sans effort, plus besoin de frotter même dans les endroits difficiles d'accès tels que les recoins, les fentes etc.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|200 x 125 x 45
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
- SC 1702 + BE
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2 Premium
- SC 2.500 C
- SC 2.600 C
- SC 2.600 CB
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 EasyFix
- SC 3.000
- SC 3.100 B
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Iron Kit
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
- SC 4 Premium
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 4.100 C
- SC 4.100 CB
- SC 5
- SC 5 + IronKit
- SC 5 EasyFix (Premium) Iron Kit
- SC 5 EasyFix Iron Kit
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 Premium
- SC 5 Premium + IronKit
- SC 5.800 C
- SC 5.800 CB
- SC 6.800 C
- SC 6.800 CB
- SC 1 Premium Floor Kit
- SC 4 EasyFix Premium Iron
- SC 5 EasyFix Iron
- SC 5 EasyFix Premium Iron
- SI 2.600 CB
- SI 2125
Domaines d'utilisation
- Même les saletés tenaces
- Poubelles
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Évier
- Robinetterie
- Plans de travail dans la cuisine
Piéces détachées Turbobrosse vapeur
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.