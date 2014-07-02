Turbo stoomborstel
Gedaan met het verlende schrobwerk. De turbo stoomborstel zorgt voor een moeiteloze reiniging in de helft van de tijd. Hij maat uw werk aanzienlijk gemakkelijker, vooral bij het reinigen van spleten, voegen en hoeken.
Turbo stoomborstel voor een moeiteloze reiniging in de helft van de tijd. Krachtige reinigingsactie maakt schrobben overbodig. De borstel trilt ter ondersteuning van de reinigingsactie van stoom voor een eenvoudige vuilverwijdering. De Kärcher turbo stoomborstel reinigt op plinten, in hoeken en kanten in de helft van de tijd.
Kenmerken en voordelen
Roterende borstel
- Verhoogt de reinigingskracht van het stoom - 50% snellere reiniging
- Moeiteloos reinigen zonder hard te moeten schrobben, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen zoals spleten en hoeken, enz.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|200 x 125 x 45
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Toepassingen
- Zelfs hardnekkige vervuiling
- Vuilnisbakken
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Wasbak/gootsteen
- Kraantjes
- Werkoppervlakken in de keuken
Onderdelen Turbo stoomborstel
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.