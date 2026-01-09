Betrouwbare kraanaansluitingen, slangaansluitingen en slangen zijn uiterst belangrijk voor een efficiënt bewateringssysteem. Kärcher biedt een volledig aanbod aan toebehoren voor de aansluiting, afkoppeling en herstel van bewateringssystemen. Bijvoorbeeld, de 2-weg koppeling voor het aan elkaar koppelen van twee slangen. Deze kwaliteitsvolle 2-weg koppeling is geschikt voor alle standaard tuinslangen en is ergonomisch ontworpen voor een eenvoudige hantering. De 2-weg koppeling is compatibel met de 3 meest gebruikte slangdiameters en met alle beschikbare click-systemen.