3-weg koppeling
3-weg koppeling voor het aan elkaar koppelen van drie slangen. Robuust, kwalitatief en met aantrekkelijk design.
Betrouwbare kraanaansluitingen, slangaansluitingen en slangen zijn uiterst belangrijk voor een efficiënt bewateringssysteem. Kärcher biedt een volledig aanbod aan toebehoren voor de aansluiting, afkoppeling en herstel van bewateringssystemen. Bijvoorbeeld, de 3-weg koppeling voor het aan elkaar koppelen van drie slangen. Deze kwaliteitsvolle 3-weg koppeling is geschikt voor alle standaard tuinslangen en is ergonomisch ontworpen voor een eenvoudige hantering. De 3-weg koppeling is compatibel met de 3 meest gebruikte slangdiameters en met alle beschikbare click-systemen.
Kenmerken en voordelen
Robuust design
- Gegarandeerde stevigheid
Voor de aansluiting van 3 slangen
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|15 x 65 x 60
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Voor het besproeien van grote tuinen
- Voor de besproeiing van planten in potten
- Voor het besproeien van sierplanten (smalle bedden, individuele en potplanten)
- Tuingereedschap en -uitrusting