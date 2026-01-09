Aansluitstuk binnendraad G1/2

Aansluitstuk voor het aansluiten van slangen op binnendraad G1/2.

Betrouwbare kraanaansluitingen, slangaansluitingen en slangen zijn uiterst belangrijk voor een efficiënt bewateringssysteem. Kärcher biedt een volledig aanbod aan toebehoren voor de aansluiting, afkoppeling en herstel van bewateringssystemen. Bijvoorbeeld het 1/2" aansluitstuk voor het aansluiten van kraanaansluitingen op sproeiers (met binnendraad). Het universele aansluitstuk met 1/2" draad is geschikt voor alle tuinslangen en is ergonomische ontworpen voor een eenvoudig gebruik. Het aansluitstuk is compatibel met de 3 meest gebruikte slangdiameters en alle beschikbare click-systemen.

Kenmerken en voordelen
Klittenbandsysteem
  • Kan worden gecombineerd met alle gebruikelijke klittenbandsystemen.
Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad G1/2
Kleur zwart
Afmetingen (l x b x h) (mm) 39 x 39 x 25
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Voor het besproeien van grote tuinen
  • Tuingereedschap en -uitrusting