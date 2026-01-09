Aansluitstuk binnendraad G1/2
Aansluitstuk voor het aansluiten van slangen op binnendraad G1/2.
Betrouwbare kraanaansluitingen, slangaansluitingen en slangen zijn uiterst belangrijk voor een efficiënt bewateringssysteem. Kärcher biedt een volledig aanbod aan toebehoren voor de aansluiting, afkoppeling en herstel van bewateringssystemen. Bijvoorbeeld het 1/2" aansluitstuk voor het aansluiten van kraanaansluitingen op sproeiers (met binnendraad). Het universele aansluitstuk met 1/2" draad is geschikt voor alle tuinslangen en is ergonomische ontworpen voor een eenvoudig gebruik. Het aansluitstuk is compatibel met de 3 meest gebruikte slangdiameters en alle beschikbare click-systemen.
Kenmerken en voordelen
Klittenbandsysteem
- Kan worden gecombineerd met alle gebruikelijke klittenbandsystemen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|G1/2
|Kleur
|zwart
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|39 x 39 x 25
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Voor het besproeien van grote tuinen
- Tuingereedschap en -uitrusting