Afdichtingsset
Sluitring set met 3 sluitringen (2 voor 3/4", 1 voor 1"). Inclusief voorfilter voor G3/4 kraanaansluitingen.
Betrouwbare kraanaansluitingen, slangaansluitingen en slangen zijn uiterst belangrijk voor een efficiënt bewateringssysteem. Kärcher biedt een volledig aanbod aan toebehoren voor de aansluiting, afkoppeling en herstel van bewateringssystemen. Bijvoorbeeld, de set met 3 sluitringen (2 voor 3/4" , 1 voor 1"). De sluitring-set omvat eveneens een prefilter voor kraanaansluitingen met 3/4" draad. De sluitring-set is compatibel met de 3 meest gebruikte slangdiameters en alle beschikbare click-systemen.
Kenmerken en voordelen
1 pre-filter voor G3/4 kraanaansluitingen
- Voor een snelle aansluiting aan de tuinslang
3 pakkingen (2x voor G3/4, 1x voor G1)
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|G3/4 + G1
|Kleur
|zwart
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|30 x 30 x 3
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Voor het besproeien van grote tuinen
- Voor de besproeiing van planten in potten
- Voor het besproeien van sierplanten (smalle bedden, individuele en potplanten)
- Tuingereedschap en -uitrusting