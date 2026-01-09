Betrouwbare kraanaansluitingen, slangaansluitingen en slangen zijn uiterst belangrijk voor een efficiënt bewateringssysteem. Kärcher biedt een volledig aanbod aan toebehoren voor de aansluiting, afkoppeling en herstel van bewateringssystemen. Bijvoorbeeld, de set met 3 sluitringen (2 voor 3/4" , 1 voor 1"). De sluitring-set omvat eveneens een prefilter voor kraanaansluitingen met 3/4" draad. De sluitring-set is compatibel met de 3 meest gebruikte slangdiameters en alle beschikbare click-systemen.