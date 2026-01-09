Hoogkwalitatief messing kraanstuk met afmeting 1" met rubber anti-slip greep voor een optimaal gebruiksgemak en aansluiting. Het nieuwe gamma hoogkwalitatieve messing kraanstukken van Kärcher voor semi-professioneel gebruik in de tuin voor elke druk. Dit robuuste kraanstuk is uiterst duurzaam en geschikt voor zwaar gebruik. Sproeien met Kärcher is sproeien met verstand!