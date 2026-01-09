Messing kraanaansluiting 3/4"-draad met 1/2"- reduceerstuk
Robuust duurzaam kraanstuk in messing. Past op kranen met afmeting G3/4 en G1/2. Rubber anti-slip greep voor optimaal gebruiksgemak en aansluiting.
Hoogkwalitatief messing kraanstuk met afmeting 3/4" en 1/2" reduceerstuk voor de aansluiting van 2 verschillende draadgroottes. Rubber anti-slip greep voor een optimaal gebruiksgemak en aansluiting. Het nieuwe gamma hoogkwalitatieve messing kraanstukken van Kärcher voor semi-professioneel gebruik in de tuin voor elke druk. Dit robuuste kraanstuk is uiterst duurzaam en geschikt voor zwaar gebruik. Sproeien met Kärcher is sproeien met verstand!
Kenmerken en voordelen
Hoogkwalitatieve kraanaansluiting in messing
- Robuustheid en duurzaamheid
Comfortabele rubberen ring op de handgreep
- Voor een eenvoudige bediening en een betere aansluiting
Reductiestuk
- Voor een aansluiting op twee verschillende draadgroottes
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|G3/4 + G1/2
|Kleur
|koper
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|44 x 37 x 37
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Voor het besproeien van grote tuinen
- Voor de besproeiing van planten in potten
- Voor het besproeien van sierplanten (smalle bedden, individuele en potplanten)
- Tuingereedschap en -uitrusting