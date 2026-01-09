De zwenksproeier OS 5.320 S voor de bewatering van middelgrote tot grote oppervlakken en tuinen. Maximale sproeidekking van 320 m². Innovatieve sproeier met instelling van de waterhoeveelheid van nul naar maximum. De sproeier is uitgerust met pinnen die kunnen worden losgemaakt indien nodig. De nieuwe zwenksproeiers van Kärcher zijn nu nog eenvoudiger in gebruik. Ze zijn uitgerust met een geïntegreerde spatbescherming voor het handig zetten en aanpassen van de sproeier zonder zélf nat te worden. De Kärcher sproeiers zijn uitgerust met het beproefde click-systeem en kunnen gemakkelijk worden aangesloten op tuinslangen. Sproeien met Kärcher is sproeien met verstand!