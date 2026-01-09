Zwenksproeier OS 5.320 S
Zwenksproeier OS 5.320 voor de bewatering van middelgrote tot grote tuinoppervlakken. Aanpasbaar debiet. Extreem duurzaam. Dekt tot 320 m2.
De zwenksproeier OS 5.320 S voor de bewatering van middelgrote tot grote oppervlakken en tuinen. Maximale sproeidekking van 320 m². Innovatieve sproeier met instelling van de waterhoeveelheid van nul naar maximum. De sproeier is uitgerust met pinnen die kunnen worden losgemaakt indien nodig. De nieuwe zwenksproeiers van Kärcher zijn nu nog eenvoudiger in gebruik. Ze zijn uitgerust met een geïntegreerde spatbescherming voor het handig zetten en aanpassen van de sproeier zonder zélf nat te worden. De Kärcher sproeiers zijn uitgerust met het beproefde click-systeem en kunnen gemakkelijk worden aangesloten op tuinslangen. Sproeien met Kärcher is sproeien met verstand!
Kenmerken en voordelen
Constante aanpassing van de reikwijdte
- Nauwkeurig sproeien
Lus voor het ophangen van het apparaat geïntegreerd in de handgreep
- Voor een eenvoudige opberging/ophanging
Instelbare sproeibreedte
- Verschillende sproeihoeken voor een doelgerichte besproeiing
Spatbescherming
- Comfortabel richten
Specificaties
Technische gegevens
|Sproeibreedte (2 bar) (m)
|12
|Sproeibreedte (4 bar) (m)
|16
|Gebiedsdekking (2 bar) (m)
|5 - 16
|Gebiedsdekking (4 bar) (m)
|6 - 20
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|546 x 160 x 88
Videos
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Tuin
- Middelgrote tot grote oppervlakken
Toebehoren
Onderdelen Zwenksproeier OS 5.320 S
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.