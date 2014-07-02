De werkdruk tot 350 bar verwijdert zelfs hardnekkig vuil. De vormgeving van het robuuste frame beschermt de hele machine en zorgt ervoor dat deze veilig kan worden verladen met een kraan. Het werkingsprincipe van een winkelwagen voor eenvoudig transport en talrijke andere details maken deze machine de beste keuze voor professioneel gebruik. Handig en comfortabel: de lanshouder en geïntegreerde slanghaak zorgen ervoor dat het toebehoren zich binnen handbereik bevindt op het apparaat. De urenteller toont altijd de exacte gebruiksduur van de pomp. Veilige opslag: toebehoren en gereedschap worden in een beveiligd vak opgeborgen. Gemakkelijk verplaatsbaar: dankzij het werkingsprincipe van een winkelwagen kan het apparaat gemakkelijk worden verplaatst, zelfs naar plaatsen die moeilijk toegankelijk zijn. Betrouwbaar en veilig: De krachtige krukaspomp van Kärcher zorgt voor een optimale druk. De optionele droogloopbeveiliging beschermt zowel het apparaat als de gebruiker.