Extreem krachtig en uitstekend uitgerust is onze mobiele ultrahogedrukreiniger HD 18/50-4 Cage Advanced uit de UHP-compactklasse. Het is een echte allrounder voor uiteenlopende toepassingen in industrie, bouw en transport. Met een werkdruk van 500 bar, een wateropbrengst van 30 l/min en een reinigingsprestatie van maximaal 30 kW worden ook grote hoeveelheden vuil en hardnekkige afzettingen grondig verwijderd. Voor eenvoudig en comfortabel hanteren zorgt de automatische drukontlasting. Het ventiel verlaagt de druk in de slang zodat deze ook flexibel blijft als het pistool gesloten is. Daarnaast wordt bij het bedienen van het pistool de druk langzaam opgebouwd om een plotselinge terugstoot te voorkomen. De HD 18/50-4 is niet alleen de lichtste ultrahogedrukreiniger van zijn klasse, maar ook zeer flexibel in gebruik en mobiel. De robuuste en mobiele Cage-versie heeft 4 grote wielen, een kraanhaak voor transport op ruw terrein en kan met een vorkheftruck worden vervoerd. Met de intuïtieve draaischakelaar is de bediening bovendien zeer eenvoudig.