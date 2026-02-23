Ultra hogedrukreiniger HD 18/50-4 Cage Advanced
De krachtigste ultrahogedrukreiniger uit de UHP-compactklasse: de compacte HD 18/50-4 Cage Advanced met automatische drukontlasting en maximale flexibiliteit bij veel mogelijke toepassingen.
Extreem krachtig en uitstekend uitgerust is onze mobiele ultrahogedrukreiniger HD 18/50-4 Cage Advanced uit de UHP-compactklasse. Het is een echte allrounder voor uiteenlopende toepassingen in industrie, bouw en transport. Met een werkdruk van 500 bar, een wateropbrengst van 30 l/min en een reinigingsprestatie van maximaal 30 kW worden ook grote hoeveelheden vuil en hardnekkige afzettingen grondig verwijderd. Voor eenvoudig en comfortabel hanteren zorgt de automatische drukontlasting. Het ventiel verlaagt de druk in de slang zodat deze ook flexibel blijft als het pistool gesloten is. Daarnaast wordt bij het bedienen van het pistool de druk langzaam opgebouwd om een plotselinge terugstoot te voorkomen. De HD 18/50-4 is niet alleen de lichtste ultrahogedrukreiniger van zijn klasse, maar ook zeer flexibel in gebruik en mobiel. De robuuste en mobiele Cage-versie heeft 4 grote wielen, een kraanhaak voor transport op ruw terrein en kan met een vorkheftruck worden vervoerd. Met de intuïtieve draaischakelaar is de bediening bovendien zeer eenvoudig.
Kenmerken en voordelen
Overdrukventiel
- Het overdrukventiel verlaagt de druk in de slang, zodat deze flexibel blijft als het trekkerpistool gesloten is.
- Voorkomt plotselinge terugslag voor de gebruiker, omdat de druk langzaam wordt opgebouwd wanneer de trekker van het pistool wordt overgehaald.
- Aanzienlijke verbetering in de bediening, waardoor het bijvoorbeeld gemakkelijker is om van het ene werkgebied naar het andere te gaan.
Grote mobiliteit
- Grote wielen en een optimaal zwaartepunt zorgen voor een hoge mate van mobiliteit van de machine - ondanks haar omvang.
- Een praktische kraanhaak maakt eenvoudig transport mogelijk, ook over ruw terrein.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkdruk (bar/MPa)
|max. 500 / max. 50
|Wateropbrengst (l/u)
|1800
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 60
|Brandstof
|Elektrisch
|Motorvermogen (kW)
|30
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|380 / 415
|Frequentie (Hz)
|50
|Pomp type
|Krukas
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|307
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|321,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|328,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|747 x 1317 x 1093
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: Industrieel spuitpistool
- Roestvrij stalen spuitlans: 700 mm
- Vlakstraalsproeier
Uitvoering
- Lengte hogedrukslang: 20 m
- Type hogedrukslang: Heavy duty
- Veiligheidsventiel
- Bedrijfsurenteller
Videos
Toepassingen
- Voor het verwijderen van verf en roest van metalen oppervlakken
- Voor het verwijderen van algen, mosselen, korsten en kalkaanslag op schepen
- Voor het reinigen van dekken, laadperrons en vrachtcontainers
- Voor het verwijderen van bandenresten op start- en landingsbanen op vliegvelden
- Voor het reinigen van pijpen, tanks en andere containers op booreilanden
- Voor algemene tankreiniging en reiniging van warmtewisselaarleidingen
- Voor het reinigen van vracht-/tankwagens, voertuigen en apparatuur
- Voor het reinigen van verfcabines, roosters, machineonderdelen
- Voor het reinigen van bouwmachines en hun onderdelen, zoals kettingen, mengassen of roertanks
- Voor het reinigen van bouwapparatuur, zoals bekistingen en steigers, en voertuigen