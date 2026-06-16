Industriële stofafzuiger ID 90/30
ID 90/30 stofafzuigsysteem, geschikt voor gebruik in meerdere ploegen: stil (64 dB[A]) en uiterst efficiënt bij het continu opzuigen van stof dat is afgezet op oppervlakken of nog in de lucht hangt.
Met het ID 90/30 stofafzuigsysteem kan u continu stof en andere materialen opzuigen dat is afgezet op of nog in de lucht hangt rondom machines en productielijnen. Dit systeem is ideaal voor gebruik in een meerploegensysteem, het werkt bijzonder stil met een geluidsniveau van amper 64 dB(A) en bespaart ook nog een hoop energie, dankzij de uiterst efficiënte motor in de energie-efficiëntie-klasse IE3. Het systeem kan moeiteloos grote hoeveelheden stof aan, zelfs gedurende lange werktijden, dankzij zijn constant hoge luchtverplaatsing (900 m³/u) en een groot filteroppervlak (3,2 m²). De hoofdfilter van stofklasses M wordt onderhouden door middel van een intuïtieve handmatige filterreiniging.
Kenmerken en voordelen
Duurzame, uitwasbare pocketfilter voor een constant hoge zuigkracht.Langere levensduur, minder onderhoudsinspanning en lagere kosten. Ideaal voor industriële toepassingen. Concurrentieloze doeltreffende handmatige filterreiniging door versterkingsrooster in elke filterzak.
Eenvoudig en veilig leegmaken zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen.Neerzettrolley en rolcontainer voor ergonomische lediging.
Ledigingssysteem zonder grote stofontwikkeling met PE zak.Leegmaken zonder grote stofontwikkeling dankzij het sluitmechanisme en de drukcompensatieslang. Eenvoudig en veilig verwijderen van het afval dankzij de PE zak.
Eenvoudige filterreiniging dankzij handmatig schudmechanisme
- Regelmatige bediening van de schudhendel voor constant hoge zuigkracht.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|250 / 900
|Vacuüm (mbar/kPa)
|48 / 4,8
|Tankinhoud (l)
|100
|Materiaal van de tank
|metaal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|3
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Filteroppervlak (m²)
|3,2
|Nominale breedte aansluiting
|ID 120
|Geluidsniveau (dB(A))
|64
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|270
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|270,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1450 x 760 x 1680
Uitvoering
- Filters: Zakfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee