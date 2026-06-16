Met het ID 90/30 stofafzuigsysteem kan u continu stof en andere materialen opzuigen dat is afgezet op of nog in de lucht hangt rondom machines en productielijnen. Dit systeem is ideaal voor gebruik in een meerploegensysteem, het werkt bijzonder stil met een geluidsniveau van amper 64 dB(A) en bespaart ook nog een hoop energie, dankzij de uiterst efficiënte motor in de energie-efficiëntie-klasse IE3. Het systeem kan moeiteloos grote hoeveelheden stof aan, zelfs gedurende lange werktijden, dankzij zijn constant hoge luchtverplaatsing (900 m³/u) en een groot filteroppervlak (3,2 m²). De hoofdfilter van stofklasses M wordt onderhouden door middel van een intuïtieve handmatige filterreiniging.