Het stofafzuigsysteem ID 130/22 met arm beschikt over een krachtige en energiezuinige (IE2) radiale zuigturbine met hoge volumestroom, die eveneens ontworpen is voor continu gebruik. De mobiele zuigunit met een vermogen van 2,2 kW en een filtersysteem in stofklasse M is ontworpen voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijnstof (MAK > 0,1 mg/m³). Dankzij het robuuste en servicevriendelijke ontwerp voldoet de machine aan de belangrijkste eisen voor zware industriële toepassingen. De effectieve reiniging van het duurzame, compacte filter wordt bereikt door een handmatig schudmechanisme. De 170 liter opvangbak kunt u eenvoudig en ergonomisch legen, dankzij een handig mechanisme. Een PE-opvangzak zorgt voor een stofarme lediging en veilige verwijdering van het opgezogen materiaal.