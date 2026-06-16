Industriële stofafzuiger Ontstoffingssysteem ID 130/22 plus arm
Mobiele afzuiging ID 130/22 met arm voor het opzuigen van fijn en schadelijk stof (AGW > 0,1 mg/m³). Robuust, servicevriendelijk ontwerp.
Het stofafzuigsysteem ID 130/22 met arm beschikt over een krachtige en energiezuinige (IE2) radiale zuigturbine met hoge volumestroom, die eveneens ontworpen is voor continu gebruik. De mobiele zuigunit met een vermogen van 2,2 kW en een filtersysteem in stofklasse M is ontworpen voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijnstof (MAK > 0,1 mg/m³). Dankzij het robuuste en servicevriendelijke ontwerp voldoet de machine aan de belangrijkste eisen voor zware industriële toepassingen. De effectieve reiniging van het duurzame, compacte filter wordt bereikt door een handmatig schudmechanisme. De 170 liter opvangbak kunt u eenvoudig en ergonomisch legen, dankzij een handig mechanisme. Een PE-opvangzak zorgt voor een stofarme lediging en veilige verwijdering van het opgezogen materiaal.
Kenmerken en voordelen
Uitgerust voor stofklasse M voor hoge arbeidsveiligheidStofklasse M filtertechniek voor het opzuigen van gevaarlijk stof.
Eenvoudig en veilig leegmaken zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen.Neerzettrolley en rolcontainer voor ergonomische lediging.
Stofvrij ledigingssysteem voor gevaarlijke materialenStofvrij leegmaken dankzij de PE afvalzak met geïntegreerd sluitmechanisme. Eenvoudige afvalverwijdering van het stof in een PE afvalzak.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|370 / 1329
|Vacuüm (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Tankinhoud (l)
|170
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,2
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Filteroppervlak (m²)
|9
|Nominale breedte aansluiting
|ID 140
|Geluidsniveau (dB(A))
|75
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|182
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|182,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1170 x 780 x 1580
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Toepassingen
- Voor het opzuigen van grote hoeveelheden gevaarlijk stof (OEL > 0.1 mg/m³)
- Voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijne spaanders en stof