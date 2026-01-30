Industriezuiger IVM 40/24-2 (H)
Tweemotorige, mobiele en robuuste middenklasse IVM 40/24-2 (H) industriële stofzuiger voor fijne en grove vaste stoffen. Met sterfilter in stofklasse M en patroonfilter in stofklasse H.
Duurzaam, robuust, compact en mobiel: onze tweemotorige, middenklasse IVM 40/24-2 (H) industriële stofzuiger voor het universeel opzuigen van fijne en grove vaste stoffen in industriële omgevingen. De betrouwbare machine werkt in eenfasige werking en beide motoren kunnen afzonderlijk worden aangestuurd. Het grote PTFE-sterfilter in stofklasse M kan eenvoudig, comfortabel en betrouwbaar worden gereinigd met behulp van het pull and clean filterreinigingssysteem en zonder de stofzuiger te hoeven uitschakelen. Het filterreservoir en de opvangbak van de machine zijn gemaakt van zuurbestendig roestvrij staal, terwijl het chassis is vervaardigd van resistent staal en is voorzien van grote wielen voor een gemakkelijk transport.
Kenmerken en voordelen
2 ventilatormotoren
- Hoge zuigkracht en zeer robuust.
Verrijdbaar roestvrijstalen reservoir
- Nadat u het reservoir hebt laten zakken, kan het gemakkelijk uit het chassis verwijderd en naar het punt voor afvalverwijdering/lediging overgebracht worden.
Uitgerust voor stofklasse H voor hoge arbeidsveiligheid
- Biedt een efficiënte bescherming tegen gevaarlijk stof uit de stofklasse H.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|106 / 381,6
|Vacuüm (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Tankinhoud (l)
|40
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,3
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50 ID 40
|Geluidsniveau (dB(A))
|77
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|1,6
|Secundaire filterstofklasse
|H
|Filteroppervlak voor secundair filter (m²)
|1,6
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|41
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|41,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|645 x 655 x 1150
Uitvoering
- Hoofdfilter: Sterfilter
- Secundaire filter: Patroonfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
Videos
Toepassingen
- Voor kleinere hoeveelheden gevaarlijk stof