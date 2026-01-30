Duurzaam, robuust, compact en mobiel: onze tweemotorige, middenklasse IVM 40/24-2 (H) industriële stofzuiger voor het universeel opzuigen van fijne en grove vaste stoffen in industriële omgevingen. De betrouwbare machine werkt in eenfasige werking en beide motoren kunnen afzonderlijk worden aangestuurd. Het grote PTFE-sterfilter in stofklasse M kan eenvoudig, comfortabel en betrouwbaar worden gereinigd met behulp van het pull and clean filterreinigingssysteem en zonder de stofzuiger te hoeven uitschakelen. Het filterreservoir en de opvangbak van de machine zijn gemaakt van zuurbestendig roestvrij staal, terwijl het chassis is vervaardigd van resistent staal en is voorzien van grote wielen voor een gemakkelijk transport.