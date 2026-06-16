Industriezuiger IVM 40/24-2 M Lp
2-motorige, mobiele en robuuste middenklasse industriële stofzuiger IVM 40/24-2 M Lp voor fijne en grove vaste stoffen. Met Longopac® leegsysteem voor stofvrij leegmaken.
Duurzaam, robuust, compact, mobiel: onze 2-motorige middenklasse industriële stofzuiger IVM 40/24-2 M Lp is universeel inzetbaar voor het zuigen van fijne en grove vaste stoffen in verscheidene industriële toepassingen. De betrouwbare machine werkt op 230V één fase, waarbij de 2 motoren afzonderlijk kunnen worden geschakeld. De grote sterfilter in stofklasse M kan eenvoudig, comfortabel en efficiënt worden gereinigd met het Pull and Clean-filterreinigingssysteem zonder de stofzuiger uit te schakelen. De stofzuiger is uitgerust met een Longopac-ledigingssysteem, dat een stofvrije verwijdering van het opgezogen materiaal mogelijk maakt. De filterbehuizing is gemaakt van zuurbestendig roestvast staal. Het frame is vervaardigd uit gecoat staal en voorzien van grote wielen voor soepel transport.
Kenmerken en voordelen
2 ventilatormotorenHoge zuigkracht en zeer robuust.
Longopac-wegwerpsysteemVeilig en gezond werken dankzij stofarme afvoer.
Voorzien van een groot sterfilterVoor veilig stofzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse M. Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|100 / 360
|Vacuüm (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Tankinhoud (l)
|40
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,3
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50
|Geluidsniveau (dB(A))
|77
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|1,5
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|47
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|47,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|680 x 655 x 1435
Uitvoering
- Hoofdfilter: Sterfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
Videos
Toepassingen
- Voor kleinere hoeveelheden vast materiaal en stof.