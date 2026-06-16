Industriezuiger IVM 40/24-2 M Lp

2-motorige, mobiele en robuuste middenklasse industriële stofzuiger IVM 40/24-2 M Lp voor fijne en grove vaste stoffen. Met Longopac® leegsysteem voor stofvrij leegmaken.

Duurzaam, robuust, compact, mobiel: onze 2-motorige middenklasse industriële stofzuiger IVM 40/24-2 M Lp is universeel inzetbaar voor het zuigen van fijne en grove vaste stoffen in verscheidene industriële toepassingen. De betrouwbare machine werkt op 230V één fase, waarbij de 2 motoren afzonderlijk kunnen worden geschakeld. De grote sterfilter in stofklasse M kan eenvoudig, comfortabel en efficiënt worden gereinigd met het Pull and Clean-filterreinigingssysteem zonder de stofzuiger uit te schakelen. De stofzuiger is uitgerust met een Longopac-ledigingssysteem, dat een stofvrije verwijdering van het opgezogen materiaal mogelijk maakt. De filterbehuizing is gemaakt van zuurbestendig roestvast staal. Het frame is vervaardigd uit gecoat staal en voorzien van grote wielen voor soepel transport.

Kenmerken en voordelen
Industriezuiger IVM 40/24-2 M Lp: 2 ventilatormotoren
2 ventilatormotoren
Hoge zuigkracht en zeer robuust.
Industriezuiger IVM 40/24-2 M Lp: Longopac-wegwerpsysteem
Longopac-wegwerpsysteem
Veilig en gezond werken dankzij stofarme afvoer.
Industriezuiger IVM 40/24-2 M Lp: Voorzien van een groot sterfilter
Voorzien van een groot sterfilter
Voor veilig stofzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse M. Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Stroomsoort (V) 220 - 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 100 / 360
Vacuüm (mbar/kPa) 225 / 22,5
Tankinhoud (l) 40
Nominaal ingangsvermogen (kW) 2,3
Vacuuming type Elektrisch
Nominale breedte aansluiting ID 70
Nominale breedte toebehoren ID 50
Geluidsniveau (dB(A)) 77
Stofklasse hoofdfilter M
Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²) 1,5
Gewicht zonder toebehoren (kg) 47
Gewicht (incl. doos) (kg) 47,8
Afmetingen (l x b x h) (mm) 680 x 655 x 1435

Uitvoering

  • Hoofdfilter: Sterfilter
  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
Industriezuiger IVM 40/24-2 M Lp
Industriezuiger IVM 40/24-2 M Lp
Industriezuiger IVM 40/24-2 M Lp
Industriezuiger IVM 40/24-2 M Lp
Videos
Toepassingen
  • Voor kleinere hoeveelheden vast materiaal en stof.
Toebehoren