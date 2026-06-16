Industriezuiger IVR 100/24-2 Sc M ACD
Met een aanzuigvermogen van 2,4 kW overtuigt de IVR 100/24-2 Sc M ACD op wisselstroom bij het opzuigen van brandbaar stof en fijne spaanders. Voor gebruik in niet-explosieve omgevingen.
De industriële stofzuiger IVR 100/24-2 Sc M ACD is ontworpen voor het opzuigen van middelgrote hoeveelheden spaanders en brandbaar stof in niet-explosieve omgevingen. Met een ingangsvermogen van 2,4 kW garandeert een krachtige, AC-aangedreven oplossing met dubbele turbine een constant hoge zuigkracht. Dit wordt constant behouden dankzij een afwasbare en duurzame stoffilter van stofklasse M en een effectieve handmatige filterreiniging. Het stofarm leegmaken van de 100-liter rolcontainer gebeurt gemakkelijk via een ergonomisch verlaagd chassis zonder de aandrijfkop te verwijderen, terwijl een PE-zak met geïntegreerd sluitmechanisme en drukvereffeningsslang zorgt voor een veilige verwijdering van het opgezogen materiaal. Het mobiele chassis, de geluidsarme werking en het compacte, robuuste en zeer servicevriendelijke ontwerp ronden de uitgebreide kenmerken van de stofzuiger met wisselstroomfunctie af.
Kenmerken en voordelen
ACD - Toegepast op Brandbaar StofVoor het veilig en economisch stofzuigen van brandbaar stof. Voldoet aan de IEC 60335-2-69-norm.
Bijzonder robuust, bijzonder flexibelMet praktische, beweegbare zuigslangaansluiting/buisbocht. Met talloze mogelijkheden voor het opbergen van accessoires. Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
Voorzien van twee zeer stille ventilatormotorenVoor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist. Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Handige, handmatige filterreiniging
- Moeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig.
- Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de gebruikte kracht.
Uitgerust met groot zakfilter
- Voor veilig stofzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse M.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
- Speciale geometrie van het filter voorkomt dat aangezogen vaste stoffen worden opgevangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|230 / 23
|Tankinhoud (l)
|100
|Materiaal van de tank
|Staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50
|Geluidsniveau (dB(A))
|68
|Kabellengte (m)
|10
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|1,75
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|103
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|103,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|915 x 760 x 1580
Uitvoering
- Hoofdfilter: Zakfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
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Toepassingen
- Voor middelgrote tot grote hoeveelheden fijne en grove spaanders