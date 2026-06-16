De witte reinigingspad is zeer veelzijdig en door zijn compactheid bijzonder geschikt voor zachte intensieve reiniging van vloeren en oppervlakken die niet toegankelijk zijn voor reinigingsmachines. Voor vloerreiniging adviseren wij onze geschikte padhouder met handgreep en scharnier, voor handmatig gebruik op oppervlakken, de handpadhouder van Kärcher. De pad van vliesvezel met zachte schuurkorrel is ook geschikt voor het reinigen van oppervlakken en voorwerpen van bijvoorbeeld roestvrij staal, chroom, koper, porselein of keramiek.