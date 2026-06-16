Poetsdoek Multi-T BCS, groen, 40x40 cm, 5x
Multifunctionele microvezeltextieldoek met bacteriecontrolesysteem, resistent en absorberend.
Doek voor het handmatig reinigen van oppervlakken. Ideaal voor elk type vuil en oppervlak in omgevingen met een hoog besmettingsrisico
Specificaties
Technische gegevens
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Materiaal
|80% PET / 20% PA
|Textiel materiaal
|Microvezel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Wascycli¹⁾
|Ongev. 300
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|5
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,3
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|1,2
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 x 400
¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een wasdroger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.
Toepassingen
- Oppervlakte - natte reiniging