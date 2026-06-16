Telescopische steel 3 x 150 cm
Kärcher telescoopsteel, 3 x 150 cm lang. Voor veilig werken direct vanaf de grond, zonder gebruik van een ladder.
Onze 3 × 150 centimeter lange telescopische stang voor veilige reiniging direct vanaf de vloer. Door zijn lengte is een ladder overbodig, een speciaal gemonteerd schuifblok verhindert op betrouwbare wijze dat de stang verdraait en de veiligheidskegel en de bescherming tegen beknelling zorgen voor een veilige hantering. De zorgvuldig verwerkte, zeer stabiele telescoopsteel is gemaakt van hoogwaardig aluminium en kunststof.
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|Aluminium / PP / pc / PA, glasvezelversterkt
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|1,1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|1,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|4500 x 21 x 21
|Afmetingen, verpakt (mm)
|2000 x 21 x 21
Uitvoering
- Italiaanse schroefdraad
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Ramen