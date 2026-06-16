Onze 400 x 400 x 300 centimeter lange telescopische stelen maken veilige reinigingstoepassingen op extreme hoogten direct vanaf de grond mogelijk. Door hun speciale lengte is het gebruik van een ladder of ander gereedschap overbodig, een speciaal aangepast glijblok voorkomt op betrouwbare wijze het draaien van de stang, veiligheidskegel en klembescherming zorgen voor een veilige bediening. De zorgvuldig verwerkte, zeer stevige telescopische lans is gemaakt van hoogwaardig aluminium en kunststof.