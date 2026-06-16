Stofmop katoen 120 cm

Wasbare katoenen stofmop, 120 cm breed, voor droge of licht vochtige reiniging van alle gladde oppervlakken. Ideaal voor verplaatste ruimtes zoals in school- en vergaderruimten.

Dankzij de open buitenranden, die een zeer goede opname van grof vuil en stofbinding mogelijk maken, vooral aan de randen of rond stoel- en tafelpoten, is de wasbare, 120 centimeter brede stofmop van 100 procent katoen van Kärcher bijzonder geschikt voor de stomerij van gladde oppervlakken in sterk begroeide gebieden zoals in school- en vergaderruimten, in sportscholen of in winkelcentra. De korte, open franjes in het centrale reinigingsgebied hebben ook uitstekende stofretentie-eigenschappen - een eigenschap die verder kan worden verbeterd door een stofbindend product te gebruiken. De 120 cm brede katoenen dweil is bedoeld voor gebruik met de 120 cm dweilhouder.

Specificaties

Technische gegevens

Programma CLASSIC
Bodemgesteldheid Glad en licht gestructureerd
Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 120
Materiaal 100% katoen
Textiel materiaal Geen microvezel
Productiemethode: Stoffen drager / rug met getufte lussen
Wastemperatuur (°C) max. 60
Wasadvies (°C) 60
Wascycli¹⁾ Ongev. 150
Soort vuil Losse vervuiling
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,5
Afmetingen (l x b) (mm) 1200 x 130

¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een wasdroger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.

Stofmop katoen 120 cm
Compatibele apparaten
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Toepassingen
  • Vloer - stomerij