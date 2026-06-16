Dankzij de open buitenranden, die een zeer goede opname van grof vuil en stofbinding mogelijk maken, vooral aan de randen of rond stoel- en tafelpoten, is de wasbare, 120 centimeter brede stofmop van 100 procent katoen van Kärcher bijzonder geschikt voor de stomerij van gladde oppervlakken in sterk begroeide gebieden zoals in school- en vergaderruimten, in sportscholen of in winkelcentra. De korte, open franjes in het centrale reinigingsgebied hebben ook uitstekende stofretentie-eigenschappen - een eigenschap die verder kan worden verbeterd door een stofbindend product te gebruiken. De 120 cm brede katoenen dweil is bedoeld voor gebruik met de 120 cm dweilhouder.