Dankzij open buitenranden, die een zeer goede opname van grof vuil en stofbinding mogelijk maken, vooral aan de randen of rond stoel- en tafelpoten, is de wasbare, 80 centimeter brede stofmop van 100 procent katoen van Kärcher bijzonder geschikt voor het chemisch reinigen van gladde oppervlakken in sterk begroeide gebieden zoals in school- en vergaderruimten. De korte, open franjes in het centrale reinigingsgebied hebben ook uitstekende stofretentie-eigenschappen - een eigenschap die verder kan worden verbeterd door licht te bevochtigen met een spuitfles of met een stofbindend product. De 80 cm brede katoenen dweil is bedoeld voor gebruik met de 80 cm dweilhouder.