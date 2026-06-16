De 60 cm brede onderlegzool is de ideale aanvulling op de Klett-stofmop (60 cm) en stofdoeken van Kärcher voor de stomerij. Het gestructureerde schuim van de pad past zich perfect aan het te reinigen oppervlak aan en verhoogt zo de kwaliteit van het reinigingsresultaat. Indien nodig kan de onderlegzool op elk moment eenvoudig worden vervangen.