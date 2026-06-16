Microvezel mop met korte vezels, flap, 40 cm
Kortvezelige microvezelmop met praktische klep en kortharige lussen. Perfect voor efficiënt gebruik met de dubbele of enkele emmerwagen en de pers.
Effectief, eenvoudig en contactloos: de microvezelmop met kortharige lussen overtuigt door een slimme bevestiging met praktische flappen – voor hygiënische en efficiënte reinigingsprocessen. Hierdoor wordt huidcontact tijdens en na het reinigen vermeden. De fijne korte vezels zorgen dankzij uitstekende wrijvingseigenschappen voor een uitstekende vocht- en vuilopname en zorgen voor een betrouwbare reinigingsprestatie. De 40 centimeter brede dweilhoes is perfect voor het grondig reinigen van gladde, licht gestructureerde en waterbestendige vloeren. De microvezelmop kan ook worden gebruikt met de Kärcher dubbele of enkele emmerwagen en de pers. Om kruisbesmetting te voorkomen, maakt de kleurcodering een duidelijke toewijzing van de mop aan het overeenkomstige te reinigen onderdeel mogelijk. Geschikt voor mophouders met flappen van 40 centimeter. .
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|CLASSIC
|Vloertype
|Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
|Bodemgesteldheid
|Glad en licht gestructureerd
|Mate van vervuiling
|Laag tot gemiddeld
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|40
|Textiel fixatie
|Kleppen
|Materiaal
|85% PET / 15% PA
|Textiel materiaal
|Microvezel
|Productiemethode:
|Poolstof (reinigingslaag)
|Textielstructuur
|Lus stapel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Droger temperatuur (°C)
|max. 60
|Wascycli¹⁾
|Ongev. 300
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg/g/m²)
|0,1 / 350
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 / 140
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 140 x 10
¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een wasdroger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging