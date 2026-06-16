Microvezel mop met korte vezels, flap, 40 cm

Kortvezelige microvezelmop met praktische klep en kortharige lussen. Perfect voor efficiënt gebruik met de dubbele of enkele emmerwagen en de pers.

Effectief, eenvoudig en contactloos: de microvezelmop met kortharige lussen overtuigt door een slimme bevestiging met praktische flappen – voor hygiënische en efficiënte reinigingsprocessen. Hierdoor wordt huidcontact tijdens en na het reinigen vermeden. De fijne korte vezels zorgen dankzij uitstekende wrijvingseigenschappen voor een uitstekende vocht- en vuilopname en zorgen voor een betrouwbare reinigingsprestatie. De 40 centimeter brede dweilhoes is perfect voor het grondig reinigen van gladde, licht gestructureerde en waterbestendige vloeren. De microvezelmop kan ook worden gebruikt met de Kärcher dubbele of enkele emmerwagen en de pers. Om kruisbesmetting te voorkomen, maakt de kleurcodering een duidelijke toewijzing van de mop aan het overeenkomstige te reinigen onderdeel mogelijk. Geschikt voor mophouders met flappen van 40 centimeter. .

Specificaties

Technische gegevens

Programma CLASSIC
Vloertype Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
Bodemgesteldheid Glad en licht gestructureerd
Mate van vervuiling Laag tot gemiddeld
Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 40
Textiel fixatie Kleppen
Materiaal 85% PET / 15% PA
Textiel materiaal Microvezel
Productiemethode: Poolstof (reinigingslaag)
Textielstructuur Lus stapel
Wastemperatuur (°C) max. 90
Wasadvies (°C) 60
Droger temperatuur (°C) max. 60
Wascycli¹⁾ Ongev. 300
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg/g/m²) 0,1 / 350
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (l x b) (mm) 400 / 140
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 140 x 10

¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een wasdroger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.

Microvezel mop met korte vezels, flap, 40 cm
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging
Reinigingsmiddel