Effectief, eenvoudig en contactloos: de microvezelmop met kortharige lussen overtuigt door een slimme bevestiging met praktische flappen – voor hygiënische en efficiënte reinigingsprocessen. Hierdoor wordt huidcontact tijdens en na het reinigen vermeden. De fijne korte vezels zorgen dankzij uitstekende wrijvingseigenschappen voor een uitstekende vocht- en vuilopname en zorgen voor een betrouwbare reinigingsprestatie. De 40 centimeter brede dweilhoes is perfect voor het grondig reinigen van gladde, licht gestructureerde en waterbestendige vloeren. De microvezelmop kan ook worden gebruikt met de Kärcher dubbele of enkele emmerwagen en de pers. Om kruisbesmetting te voorkomen, maakt de kleurcodering een duidelijke toewijzing van de mop aan het overeenkomstige te reinigen onderdeel mogelijk. Geschikt voor mophouders met flappen van 40 centimeter. .