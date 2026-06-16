Kentucky dweil met lint

Bewezen mopsysteem met Kentucky mophouder van Kärcher. Ideaal als je de vezels vaak moet uitwringen tijdens het schoonmaken, bijvoorbeeld bij het verwijderen van restvuil.

Eenvoudig en bewezen in gebruik en tegelijk zeer effectief: het mopsysteem met uitneembare Kentucky mophouder en tape van Kärcher. De tape houdt de spaghettidweil na het wassen in vorm en verlengt zo de levensduur. De milieuvriendelijke Kentucky-mop van natuurlijke materialen neemt bijzonder veel reinigingsvloeistof op en is dankzij deze eigenschap bijzonder geschikt voor het reinigen van oneffen oppervlakken en het verwijderen van restvuil. De voordelen komen ook goed tot hun recht in gebieden met veel obstakels.

Specificaties

Technische gegevens

Programma CLASSIC
Vloertype Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
Bodemgesteldheid Glad en licht gestructureerd
Mate van vervuiling Hoog
Soort textiel Herbruikbaar textiel
Textiel fixatie Mopklem
Materiaal 100% katoen
Textiel materiaal 100% katoen
Wastemperatuur (°C) max. 60
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,4
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,4
Afmetingen (l x b) (mm) 420 x 160
Afmetingen, verpakt (mm) 420 x 160 x 60
Kentucky dweil met lint
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
Reinigingsmiddel