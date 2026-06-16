Eenvoudig en bewezen in gebruik en tegelijk zeer effectief: het mopsysteem met uitneembare Kentucky mophouder en tape van Kärcher. De tape houdt de spaghettidweil na het wassen in vorm en verlengt zo de levensduur. De milieuvriendelijke Kentucky-mop van natuurlijke materialen neemt bijzonder veel reinigingsvloeistof op en is dankzij deze eigenschap bijzonder geschikt voor het reinigen van oneffen oppervlakken en het verwijderen van restvuil. De voordelen komen ook goed tot hun recht in gebieden met veel obstakels.