VehiclePro Borstelshampoo RM 811 Classic is geschikt voor gebruik in voertuigwasinstallaties en wasinstallaties voor bedrijfsvoertuigen. Het verwijdert betrouwbaar vet, olie, vuil veroorzaakt door uitstoot en typisch wegvuil, en helpt de borstels glijden, terwijl het ook hun opnieuw vervuilingspercentage vermindert, zodat ze langer kunnen blijven werken. Bovendien kan RM 811 Classic ook worden gebruikt als actief schuim en beschermt het de lak van het voertuig. De zuinige borstelshampoo kan tot 100 auto's reinigen voor elke liter en is ontworpen om samen te werken met daaropvolgende waxproducten om strepen op de lak te voorkomen. Oppervlakteactieve stoffen in de formule zijn biologisch afbreekbaar volgens de OESO. Bovendien scheidt het snel olie en water in de olieseparator.