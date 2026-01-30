Reinigen als met de hand, maar dan veel beter: dankzij de compacte vorm, het zeer lage gewicht van 14 kilogram en de duurzame lithium-ionaccu met een looptijd van ongeveer 30 minuten is onze schrobzuigmachine BR 30/4 C Bp op accu een echt alternatief voor handmatige reiniging van harde ondergronden tot 200 m². De contactdruk, die ruim 10 keer hoger is dan een conventionele mop, en een rollersnelheid van rond de 1500 toeren garanderen ook aanzienlijk betere reinigingsresultaten. Het afzuigen is zowel voorwaarts als achterwaarts mogelijk. Bij bijzonder hardnekkige vervuiling kunnen de zuiglippen ook omhoog worden bewogen om de inwerktijd van de reinigingsoplossing te verlengen. Wat direct na het reinigen overblijft zijn schone en vooral droge vloeren. Het zeer mobiele, snoerloze apparaat is ideaal voor het reinigen van vloeren in kleine winkels, restaurants, benzinestations, supermarkten, sanitaire ruimtes, keukens of als aanvulling op bestaande grotere schrobmachines.