Schrob-/zuigmachine K Mop 46 Bp Pack 36/150
De K-Mop 46 maakt indruk met zijn intuïtieve bediening, moeiteloze hanteerbaarheid met comfortabele aandrijving en krachtige zuigkracht. Eersteklas schoonmaakresultaten op alle harde vloeren
De K-Mop 46 is de perfecte oplossing voor professionals die geen compromissen willen sluiten op het gebied van ergonomie, duurzaamheid en prestaties. Het uiterst robuuste ontwerp in combinatie met een vlotte bediening is bestand tegen elke uitdaging – van krappe ruimtes tot grote oppervlakken. De hoge wendbaarheid en de werkbreedte van 46 centimeter zorgen voor maximale efficiëntie. Dankzij de krachtige zuigkracht zijn vloeren onmiddellijk droog en veilig beloopbaar. De intuïtieve bediening vereist weinig training en maakt direct, professioneel gebruik mogelijk. De ergonomie, ontwikkeld in samenwerking met experts, garandeert rugvriendelijk en energiebesparend werk. Met vers- en vuilwatertanks van 4 liter maakt de K-Mop 46 indruk met zijn uithoudingsvermogen en duurzaamheid: een gerecycled gehalte van 28 procent, eco!Mode en lage verbruikswaarden sparen waardevolle grondstoffen. Als onderdeel van het Kärcher-systeem integreert de machine naadloos in het Battery Power+-platform en Kärcher Equipment Management. Neem de controle – met de K-Mop 46, uw betrouwbare partner voor professionele reiniging.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudigste bediening
- Aangename voortstuwing dankzij tegengesteld draaiende borstels.
- Randreiniging met bumperrollen zonder de inventaris te beschadigen.
- 360° reiniging door de trekstang in alle richtingen te kantelen.
Meest intuïtieve bediening
- Spraakvrije HMI (Human-Machine Interface) voor het instellen van de belangrijkste functies.
- Gekende Kärcher kleurcodering (gele bedieningselementen).
- Lage trainingskosten dankzij intuïtief ontwerp.
Ergonomie
- Ontwikkeld in samenwerking met ergonomie-experts.
- In hoogte verstelbare duwbeugel voor een perfecte aanpassing aan elke lichaamsgrootte.
- Gereduceerd handgewicht tijdens het gebruik dankzij een doordachte componentenindeling.
Duurzaamheidskenmerken
- Ontwerp met 28% gerecycleerd kunststof¹⁾
Optimale reinigingsresultaten
- Vers- en vuilwatertanks van 4 liter voor een adequate actieradius.
- Efficiënte reiniging van zelfs de kleinste, zwaar gemeubileerde ruimtes en grote oppervlakken.
- 2-traps intensieve reiniging met optilbare zuigmond (wisser).
Perfecte zuigkracht
- Linatex® zuiglippen standaard inbegrepen.
- In hoogte verstelbare, moderne aluminium zuigmond.
- Droge vloeren, zelfs op harde vloerbedekkingen met een zware textuur.
Connectiviteit
- Optionele Plug-in Connect connectiviteitsmodule.
- Registratie van daadwerkelijke werkuren en locatie.
- Realtime weergave van gegevens in de Kärcher Equipment Management Portal.
Battery platform
- 36 V Battery Power+ verwisselbare batterijen (accu's).
- Betrouwbare bescherming voor toepassingen met water.
- De Li-Ion-batterij garandeert constante prestaties en voorkomt zelfontlading en het geheugeneffect (memory effect).
Specificaties
Technische gegevens
|Battery platform
|36 V Battery platform
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Vooruitgang door borstelrotatie
|Werkbreedte borstels (mm)
|460
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|4 / 4
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 1840
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1200
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|36
|Capaciteit (Ah)
|7,5
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|1
|Prestatie per batterijlading
|(7,5 Ah)
|Werktijd per batterijlading
|eco!efficiency-stand: (7,5 Ah)
|Laadtijd batterij met snellader 80%/100% (min)
|58 / 81
|Laadstroom (A)
|6
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Borsteltoerental (tr/min)
|350
|Waterverbruik (ml/min)
|max. 440
|Geluidsniveau (dB(A))
|67
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|24,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|446 x 551 x 1154
Inbegrepen bij levering
- Variant: Inclusief batterijen en oplader
- Transportwielen
Uitvoering
- Batterij: 36 V / 7.5 Ah batterij Battery Power+ (2 st.)
- Lader: 36 V Battery Power+ snellader (1 st.)
- 2-tank-systeem
Videos
Toepassingen
- Perfect voor aannemers in de bouwsector, in de detailhandel of in openbare gebouwen.
- Uitermate geschikt voor het reinigen van gebouwen, maar ook voor hotels en restaurants
- Healthcare
- Ideaal voor onderhoud en tussentijdse reiniging, bijvoorbeeld in openbare gebouwen
- Ook geschikt voor schoonmaakklussen in de detailhandel, in kantines of kantoren
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen K Mop 46 Bp Pack 36/150
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.