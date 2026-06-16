De K-Mop 46 is de perfecte oplossing voor professionals die geen compromissen willen sluiten op het gebied van ergonomie, duurzaamheid en prestaties. Het uiterst robuuste ontwerp in combinatie met een vlotte bediening is bestand tegen elke uitdaging – van krappe ruimtes tot grote oppervlakken. De hoge wendbaarheid en de werkbreedte van 46 centimeter zorgen voor maximale efficiëntie. Dankzij de krachtige zuigkracht zijn vloeren onmiddellijk droog en veilig beloopbaar. De intuïtieve bediening vereist weinig training en maakt direct, professioneel gebruik mogelijk. De ergonomie, ontwikkeld in samenwerking met experts, garandeert rugvriendelijk en energiebesparend werk. Met vers- en vuilwatertanks van 4 liter maakt de K-Mop 46 indruk met zijn uithoudingsvermogen en duurzaamheid: een gerecycled gehalte van 28 procent, eco!Mode en lage verbruikswaarden sparen waardevolle grondstoffen. Als onderdeel van het Kärcher-systeem integreert de machine naadloos in het Battery Power+-platform en Kärcher Equipment Management. Neem de controle – met de K-Mop 46, uw betrouwbare partner voor professionele reiniging.