Zeer grote oppervlakken snel en grondig reinigen en vrijwel onafhankelijk zijn van de beperkte accucapaciteit: geen probleem met de extreem krachtige B 220 R ride-on schrobzuigmachine. Standaard uitgerust met 2 grote 285 Ah AGM accu's en een ingebouwde lader kan de vloerreinigingsmachine tot 5 uur achter elkaar gebruikt worden. Dankzij de grote schijfborstelkop met een werkbreedte van 110 centimeter, de robuuste zuigbeugel van de nieuwste generatie en de twee 220-liter tanks voor schoon en vuil water kan hij tot 11.000 m²/u reinigen. De geavanceerde kleurcodering van de bedieningselementen maakt de bediening eenvoudiger, terwijl het gepatenteerde KIK-toetsensysteem bedieningsfouten effectief voorkomt. Met het automatisch vulsysteem voor tijdbesparend vullen van de schoonwatertank en het automatische spoelsysteem voor de vuilwatertank, het DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem en dagrijverlichting, een zwaailicht, robuuste bescherming van de voorbumper, snelheidsafhankelijke waterdosering en een stuurhoeksensor voor meer veiligheid tijdens het rijden, is de machine een van de krachtigste in zijn klasse. Kenmerken en voordelen