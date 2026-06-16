Schrob-/zuigmachine B 200 R BpPack+DOSE+285Ah+D110+Ri+Beacon
De 285 Ah AGM-accu’s van de B 220 R zorgen voor 5 uur reinigen. Met 220 l tank, 10 km/u snelheid en 110 cm werkbreedte ideaal voor langdurige schoonmaakklussen.
Zeer grote oppervlakken snel en grondig reinigen en vrijwel onafhankelijk zijn van de beperkte accucapaciteit: geen probleem met de extreem krachtige B 220 R ride-on schrobzuigmachine. Standaard uitgerust met 2 grote 285 Ah AGM accu's en een ingebouwde lader kan de vloerreinigingsmachine tot 5 uur achter elkaar gebruikt worden. Dankzij de grote schijfborstelkop met een werkbreedte van 110 centimeter, de robuuste zuigbeugel van de nieuwste generatie en de twee 220-liter tanks voor schoon en vuil water kan hij tot 11.000 m²/u reinigen. De geavanceerde kleurcodering van de bedieningselementen maakt de bediening eenvoudiger, terwijl het gepatenteerde KIK-toetsensysteem bedieningsfouten effectief voorkomt. Met het automatisch vulsysteem voor tijdbesparend vullen van de schoonwatertank en het automatische spoelsysteem voor de vuilwatertank, het DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem en dagrijverlichting, een zwaailicht, robuuste bescherming van de voorbumper, snelheidsafhankelijke waterdosering en een stuurhoeksensor voor meer veiligheid tijdens het rijden, is de machine een van de krachtigste in zijn klasse. Kenmerken en voordelen
Kenmerken en voordelen
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Eenvoudige vervanging van de discborstels of padhouders
- Discborstels in verschillende hardheden verkrijgbaar: zacht, middel en hard
- Discmodellen, vooral als het om gladde vloeren gaat.
- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
Borstelkop met disctechniek
- Overzichtelijke weergave van het actuele programma.
- Eenvoudiger bediening en kortere tijd om de bediening onder de knie te krijgen.
Met een systeem voor de "DOSE" reinigingsmiddel doseereenheid.
- Besparing op reinigingsmiddelen.
- Exacte en gelijkmatige dosering (instelbaar van 0 tot 3%).
- Reinigingsmiddel kan worden verwisseld zonder dat het schoonwaterreservoir hoeft te worden geleegd.
Energie besparende eco!efficiency-stand
Innovatief KIK-systeem
- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.
Reservoirspoelsysteem
- Eenvoudig reinigen van het vuilwaterreservoir.
- Waterbesparing tot wel 70% vergeleken met reinigen met een conventionele waterslang.
- Betere hygiëne.
Groot kleurendisplay
- Lager stroomverbruik.
- 40% langere looptijd per batterijlading.
- Nog stiller en dus ideaal voor geluidgevoelige omgevingen (reiniging overdag, in ziekenhuizen, hotels, enz.).
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Elektrisch
|Werkbreedte borstels (mm)
|1100 - 1100
|Werkbreedte zuigen (mm)
|1180 - 1180
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|220 / 220
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|11000
|Batterijtype
|Onderhoudsvrij
|Batterij (V/Ah)
|36 / 285
|Looptijd batterij (u)
|max. 6
|Oplaadtijd batterij (u)
|Ongev. 7
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Snelheid (km/u)
|10
|Stijgingspercentage (%)
|10
|Borsteltoerental (tr/min)
|180 - 180
|Borsteldruk (kg)
|94
|Waterverbruik (l/min)
|max. 7
|Geluidsniveau (dB(A))
|67
|Max. vermogen (W)
|2500
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|994
|Software-updates beschikbaar tot
|2032-01-01
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|230
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1925 x 1106 x 1420
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 2 Stuk(s)
- Batterij
- Inbouwoplader
- Zuigbalk, gebogen
- robuuste aluminium gegoten zuigbalk
- doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem
Uitvoering
- Auto-Fill
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- DOSE
- Parkeerstand
- Magneetventiel
- 2-tank-systeem
- Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
- standaard verlichting voor overdag
- kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%
- Type zuigstrips: Linatex
- robuuste voorbumper
- met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- snelheidsbeperking in bochten voor een verhoogde veiligheid
- elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Easy Operation keuzeschakelaar
Toepassingen
- Voor toepassingen in productie-, logistieke en zware industriehallen en magazijnen
- Parkeergarages met meerdere verdiepingen
- Voor schoonmaaktaken in de voedings- en chemische industrie