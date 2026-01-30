U werkt met de tapijtreiniger BRC 40/22 C tot 30 procent sneller dan met een traditioneel sproei-extractieapparaat en u reinigt tot diep in de vezels. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat de tapijtreiniger zeer wendbaar is en altijd voorwaarts gericht werkt om overbodige ritten te voorkomen. Alle vuildeeltjes, zoals haren of losse tapijtvezels, worden verzameld in de geïntegreerde veeglade. Het apparaat is ideaal voor de basisreiniging van kleine en middelgrote tapijtvloeren tot 1000 m² en is ook geschikt voor sproei-extractie of tussenreiniging van tapijten. Bij gebruik van de aanbevolen iCapsol reiniger RM 768 voor tussenreiniging, is het tapijt al na circa een half uur droog. Dit is dus de ideale reinigingsmethode voor tapijtvloeren met veel verkeer. Bovendien kunnen ruimten die vol staan met meubelstukken, eenvoudig en snel worden gereinigd met de reinigingskop met tapijtborstel die via het stuurwiel kan worden gedraaid.