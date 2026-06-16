Accessoires set RCV 5

Deze accessoireset voor de robotstofzuiger met dweilfunctie RCV 5 bestaat uit 1 hoofdborstel, 1 microvezel dweildoek, 2 zijborstels en 2 filters.

Voor altijd perfecte schoonmaakresultaten: met deze accessoireset kan de RCV 5 weer schoonmaken zoals een nieuw apparaat. De set bevat reserve onderdelen, die eenvoudig te vervangen zijn. Dit verlengt de levensduur van de RCV 5 en zorgt voor een optimaal schoonmaakresultaat zoals bij het eerste gebruik. De set bestaat uit 1 hoofdborstel, 1 dweildoek, 2 zijborstels en 2 filters.

Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (delen) 6
Kleur Wit
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,4
Afmetingen (l x b x h) (mm) 190 x 125 x 82
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