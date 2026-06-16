Het gras is net gemaaid en het maaisel wordt dankzij het doordachte mesontwerp netjes opgevangen in de opvangzak – het perfecte resultaat voor een dag in de tuin! Dit is te danken aan het scherpe stalen mes van de LMO 4-18 Dual accu-grasmaaier, dat het gras niet rafelt en geen oneffen plekken achterlaat. Het mes maait betrouwbaar op de gewenste hoogte over een breedte van 37 centimeter, wat zorgt voor een prachtig gazon! Het wisselen van het grasmaaimes is eenvoudig en snel gedaan.