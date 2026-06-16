Blade LMO 4-18 Dual
Geen onafgewerkte grassprieten, geen ongelijke plekken – het scherpe stalen maaimes met een maaibreedte van 37 centimeter voor de LMO 4-18 Dual zorgt daarvoor.
Het gras is net gemaaid en het maaisel wordt dankzij het doordachte mesontwerp netjes opgevangen in de opvangzak – het perfecte resultaat voor een dag in de tuin! Dit is te danken aan het scherpe stalen mes van de LMO 4-18 Dual accu-grasmaaier, dat het gras niet rafelt en geen oneffen plekken achterlaat. Het mes maait betrouwbaar op de gewenste hoogte over een breedte van 37 centimeter, wat zorgt voor een prachtig gazon! Het wisselen van het grasmaaimes is eenvoudig en snel gedaan.
Kenmerken en voordelen
Extra scherpe, stalen messen
- Het gebruik van hoogwaardig staal zorgt voor een keurig maairesultaat zonder slordige grassprieten.
Eenvoudige vervanging van de messen
- Slechts enkele handbewegingen en maar één schroefje, en het mes is vervangen.
Effectieve vorm
- De zorgvuldig ontworpen vorm van het mes zorgt ervoor dat het maaisel in de opvangzak terechtkomt.
Perfect op elkaar afgestemde accessoires
- Het grasmaaimes is ideaal voor de LMO 4-18 Dual accu-grasmaaier.
Specificaties
Technische gegevens
|Maaibreedte (cm)
|37
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|370 x 94 x 18
Toepassingen
- Tuin