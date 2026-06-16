Borstelwals set PCL 4
Ideaal accessoire voor de terrasreiniging: de 2-delige set walsborstels voor de PCL 4. Verwijdert moeiteloos groene aanslag of mos op stenen buitenoppervlakken.
De 2-delige set walsborstels is de ideale aanvulling voor de PCL 4, speciaal aangepast voor grondig en gelijkmatig reinigen van stenen oppervlakken in tuin en terras. Oppervlakkige vervuiling zoals groene aanslag of mos verwijdert u moeiteloos. Terrassen zijn al snel weer helemaal schoon.
Kenmerken en voordelen
Reinigt gladde stenen oppervlakken grondig en egaal.
Borstelmateriaal speciaal aangepast aan de reinigingstaak
Verbeterd borstelprofiel voor de reiniging van gladde stenen oppervlakken
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|134 x 100 x 100
Toepassingen
- Terrassen
- Balkon