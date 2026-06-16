Detailborstel voor mobiele drukreiniger
De fijne detailborstel voor mobiele drukreinigers garandeert het gericht verwijderen van vuil op moeilijk bereikbare plaatsen. Kan rechtstreeks op het spuitpistool worden bevestigd.
De fijne detailborstel combineert het effect van een vlakke waterstraal en de mechanische reinigingskracht van de borstelharen voor grondige reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen, bijvoorbeeld op fietsen. Het vuil wordt direct losgemaakt en weggespoeld. De borstel is direct op het spuitpistool gemonteerd. De borstelkop kan indien nodig worden vervangen. Compatibel met alle OC 3 mobiele drukreinigers.
Kenmerken en voordelen
Een fijne detailborstel die delicaat maar effectief is.Grondige verwijdering van vuil, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.
Verwijderbare borstelkopEenvoudige ombouw voor hygiënische reiniging op elk gewenst moment.
Kan bevestigd worden op het spuitpistoolBediening met één hand voor meer flexibiliteit.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|200 x 35 x 48
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
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Toepassingen
- Fietsen
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
Onderdelen Detailborstel voor mobiele drukreiniger
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