Doekenset RCV 5
Voor optimale reinigingsresultaten: set van 3 microvezeldoeken voor het dweilen van harde oppervlakken met de RCV 5.
Deze set bevat 3 microvezel dweildoeken voor de RCV 5. Als het apparaat in de dweilmodus wordt gebruikt, zorgen de hoogwaardige microvezeldoeken voor optimale reinigingsresultaten op quasi alle harde oppervlakken zoals tegels, laminaat, PVC of linoleum. Naast het stofzuigen wordt licht, ingedroogd vuil efficiënt verwijderd met deze doeken. Het verwisselen van deze doeken is ook uiterst eenvoudig dankzij de klittenbandbevestiging.
Kenmerken en voordelen
Dweildoek met klittenbandbevestiging
- Eenvoudig bevestigen en verwijderen dankzij de klittenbandbevestiging.
- Kan in de wasmachine worden gewassen op 60°C. Gebruik geen wasverzachters.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|3
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|105 x 60 x 85
Toepassingen
- Afgedichte harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC, evenals tapijt met een lage pool