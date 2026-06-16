Het meertraps Duo!Pure-filtersysteem voor de KFL 1, FCV 2 en FCV 3 dweilzuigers, bestaande uit een vlakfilter en een sponsfilter, biedt een betrouwbare bescherming tegen vocht en zorgt voor een uitstekende filtratie. De zeer efficiënte vlakfilter vangt zelfs de kleinste deeltjes in de lucht effectief op. De droogmodus is ideaal voor gebruik op tapijten en vloerkleden.