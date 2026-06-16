Filter set KFL 1, FCV 2, FCV 3
Tweetraps Duo!Pure-filtersysteem (vlakfilter en sponsfilter) voor de Kärcher dweilzuigers KFL 1, FCV 2 en FCV 3. Voor een betrouwbare filtering.
Het meertraps Duo!Pure-filtersysteem voor de KFL 1, FCV 2 en FCV 3 dweilzuigers, bestaande uit een vlakfilter en een sponsfilter, biedt een betrouwbare bescherming tegen vocht en zorgt voor een uitstekende filtratie. De zeer efficiënte vlakfilter vangt zelfs de kleinste deeltjes in de lucht effectief op. De droogmodus is ideaal voor gebruik op tapijten en vloerkleden.
Kenmerken en voordelen
Effectief 2-traps Duo!Pure-filtersysteem
- Betrouwbare filtratie met vlakfilter en sponsfilter
Snel en eenvoudig vervangbaar
Veilig en duurzaam
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|66 x 70 x 22
Toepassingen
- Reservefilterset voor luchtreiniger AF 20 – voor luchtzuivering binnenshuis