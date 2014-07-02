G 160 spuitpistool
Vervangpistool voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de reeksen K 2 tot K 7. Voor alle toestellen waarbij de hogedrukslang met een clipsysteem is bevestigd aan het pistool (zonder Quick Connect)
Vervanging van het pistool is nu super eenvoudig. Vervangpistool voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit de reeksen K 2 tot 7. Geschikt voor alle toestellen waarbij de hogedrukslang aan het pistool is bevestigd met een clip of een klem.
Kenmerken en voordelen
Vervangpistool voor de Kärcher H&G hogedrukreinigers van de klasses K 2 – K 7.
- Snelle vervanging van het pistool
Bajonetaansluiting
- Hiermee kunnen alle Kärcher toebehoren worden aangesloten
Lage druk voor het gebruik van reinigingsmiddelen
- Eenvoudig aanbrengen van het reinigingsmiddel
- Betere vuiloplossing en een efficiëntere reiniging.
Kinderbeveiliging
- Spuitpistool is geblokkeerd
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|422 x 40 x 181