HEPA 13 Filter*

Speciale hoogwaardige filter die op een betrouwbare manier 99,95% van alle partikels groter dan 0,3 µm filtert. Met geavanceerde afdichting ter bescherming tegen pollen, schimmelsporen, bacteriën en uitwerpselen van huisstofmijten. *(EN: 1822:1998)