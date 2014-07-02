HEPA 13 Filter*
De HEPA 13 filter filtert op een betrouwbare manier 99,95% van alle partikels groter dan 0.3 µm. Deze speciale hoogwaardige filter heeft een bijzonder geavanceerde afdichting om de gebruikr te beschermen tegen pollen, schimmelsporen, bacteriën en uitwerpselen van huisstofmijten.
Kenmerken en voordelen
Geschikt voor de Kärcher DS stofzuiger met waterfilter
Betrouwbare filtratie van allergie veroorzakende pollen, schimmelsporen, bacteriën en uitwerpselen van huisstofmijt
Snelle en eenvoudige vervanging
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|165 x 111 x 55