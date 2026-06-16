Microvezeldoek

Met de hoogkwalitatieve fleece microvezel doek, kan u het gereinigde object afdrogen voordat u het opbergt.

De sneldrogende microvezel doek is zeer absorberend en kan grote hoeveelheden vocht en vloeistoffen opnemen. Hij heeft een aangename fleece-textuur en beschermt delicate oppervlakken. Met zijn afmetingen van 40 × 40 cm, is hij bovendien ideaal voor het afdrogen van uw fiets voordat u hem opbergt.

Kenmerken en voordelen
Hoogkwalitatieve fleece microvezel doek
  • Om de schoongemaakte dingen af te drogen voor ze op te bergen.
Microvezel
  • Absorbeert een grote hoeveelheid water en droogt snel.
Fleece
  • Reinigt oppervlakken
Specificaties

Technische gegevens

Vezelsamenstelling textiel 80 % Polyester, 20 % Polyamid
Kleur antraciet
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 400 x 400 x 4
Toepassingen
  • Fietsen
  • Laarzen/wandelschoenen
  • Kinderwagens/buggy's
  • Speelgoed/loopauto's/loopwielen