Microvezeldoek
Met de hoogkwalitatieve fleece microvezel doek, kan u het gereinigde object afdrogen voordat u het opbergt.
De sneldrogende microvezel doek is zeer absorberend en kan grote hoeveelheden vocht en vloeistoffen opnemen. Hij heeft een aangename fleece-textuur en beschermt delicate oppervlakken. Met zijn afmetingen van 40 × 40 cm, is hij bovendien ideaal voor het afdrogen van uw fiets voordat u hem opbergt.
Kenmerken en voordelen
Hoogkwalitatieve fleece microvezel doek
- Om de schoongemaakte dingen af te drogen voor ze op te bergen.
Microvezel
- Absorbeert een grote hoeveelheid water en droogt snel.
Fleece
- Reinigt oppervlakken
Specificaties
Technische gegevens
|Vezelsamenstelling textiel
|80 % Polyester, 20 % Polyamid
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|400 x 400 x 4
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Fietsen
- Laarzen/wandelschoenen
- Kinderwagens/buggy's
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen