Multi-surface roller KFL 1, FCV 2, FCV 3
Multi-surface roller voor zachte reiniging en onderhoud van alle vloeren. Pluisvrij, absorberend en slijtvast. Voor de KFL 1, FCV 2 en FCV 3 dweilzuigers.
Eenvoudig schoon: de multi-surface roller voor de Kärcher KFL 1, FCV 2 en FCV 3 dweilzuigers zorgt voor een zachte reiniging en onderhoud van alle vloeren – zelfs parket. De hoogwaardige multi-surface roller is pluisvrij, absorberend en extreem slijtvast.
Kenmerken en voordelen
Microvezel van 100% hoge kwaliteit
- Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor grondige reiningingsresultaten op alle harde vloeren.
Bijzonder schoon
- Hygiënisch werken op verschillende toepassingsgebieden (toilet, keuken, badkamer,…)
- In combinatie met het twee-tanksysteem dat wordt gebruikt in de Kärcher dweilzuigers, elimineren ze betrouwbaar tot 99% van alle bacteriën van de vloer, zoals bewezen in laboratoriumtests.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|247 x 132 x 60
Toepassingen
- Harde vloeren
- Geverniste parket