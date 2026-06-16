RCX garage
De garage beschermt de RCX robotgrasmaaier tegen zon en regen. Het dak van de garage kan worden opgevouwen om de robotmaaier in het oplaadstation te bedienen.
De robuuste RCX robotgrasmaaier is al goed beschermd tegen zon en regen, maar de garage verlengt de levensduur van het apparaat. Het stevige kunststof dak beschermt tegen zware neerslag en zonlicht, waardoor het uiterlijk en de functionaliteit behouden blijven. Het dak van de garage kan worden opgeklapt voor eenvoudig gebruik van de robotmaaier in het oplaadstation. De garage is in enkele stappen op te zetten en kan met de vier meegeleverde grondpinnen stevig worden bevestigd.
Kenmerken en voordelen
Weerbescherming
- Onder de garage is de robotmaaier beschermd tegen zon en neerslag.
- De levensduur van de robotmaaier kan worden verlengd dankzij deze bescherming.
Eenvoudig te installeren
- De garage is in een paar eenvoudige stappen gemonteerd.
- De garage kan snel en stevig aan de grond worden bevestigd met de vier bijgeleverde grondpennen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|3,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|885 x 625 x 380