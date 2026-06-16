De robuuste RCX robotgrasmaaier is al goed beschermd tegen zon en regen, maar de garage verlengt de levensduur van het apparaat. Het stevige kunststof dak beschermt tegen zware neerslag en zonlicht, waardoor het uiterlijk en de functionaliteit behouden blijven. Het dak van de garage kan worden opgeklapt voor eenvoudig gebruik van de robotmaaier in het oplaadstation. De garage is in enkele stappen op te zetten en kan met de vier meegeleverde grondpinnen stevig worden bevestigd.