Perfect voor het effectief reinigen van componenten, spuitgietmatrijzen of zelfs robotmaaiers met droogijsstraalsystemen. Het lange ronde mondstuk van robuust roestvrij staal en aluminium maakt bijzonder abrasieve toepassingen mogelijk en verwijdert gemakkelijk hardnekkig vuil en aanslag veroorzaakt door oliën, vetten, smeermiddelen of roet. Het bijbehorende snelwisselsysteem zorgt ervoor dat het mondstuk eenvoudig, snel en comfortabel te hanteren is.