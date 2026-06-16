Rond mondstuk, lang, diameter 3 mm
Lang mondstuk met ronde straal voor droogijsreinigingssystemen van Kärcher. Voor abrasieve toepassingen, zoals het verwijderen van hardnekkige aanslag, verf, olie of roet.
Perfect voor het effectief reinigen van componenten, spuitgietmatrijzen of zelfs robotmaaiers met droogijsstraalsystemen. Het lange ronde mondstuk van robuust roestvrij staal en aluminium maakt bijzonder abrasieve toepassingen mogelijk en verwijdert gemakkelijk hardnekkig vuil en aanslag veroorzaakt door oliën, vetten, smeermiddelen of roet. Het bijbehorende snelwisselsysteem zorgt ervoor dat het mondstuk eenvoudig, snel en comfortabel te hanteren is.
Kenmerken en voordelen
Lange, schurende jetcontour
- Hoge prestaties zorgen voor moeiteloze verwijdering van extreem hardnekkige afzettingen
- Zeer laag verbruik van perslucht en CO₂
Snelwisselsysteem
- Zeer eenvoudig te bedienen en variabel op te zetten
Robuust, duurzaam ontwerp
- Hoge kwaliteitsontwerp van roestvrij staal en aluminium
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
Videos
Toepassingen
- Reiniging van mallen en gietgereedschappen
- Voor het reinigen van machines, motoronderdelen, matrijzen en afdichtingsvlakken
- Voor het afschrapen van verf van machinecomponenten
- Voor het reinigen van tuingereedschap en robotgrasmaaiers