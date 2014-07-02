Spuitpistool, Adv

Ergonomisch & lichtgewicht straalpistool met beveiliging tegen onopzettelijk gebruik. Door zijn compacte ontwerp is het straalpistool zeer licht en handig. Het geavanceerde straalpistool heeft een geïntegreerde afstandsbediening waarmee de straaldruk en de droogijsafgifte direct op het straalpistool kunnen worden geregeld.Er is ook een knop waarmee voor 'air & ice' (lucht en ijs) of 'only air' (alleen lucht) kan worden gekozen.