Vlakfilter A 27XX & 28XX, SE2001, SE3001
Met de vlakfilter kan u afwisseld nat en droog zuigen zonder de filters te moeten verwisselen. Hij biedt een groot filteroppervlak op een kleine ruimte en reikt niet tot in het reservoir.
Vlakfilter voor nat en droog gebruik zonder de filter te moeten vervangen. De compacte filter met groot filteroppervlak steekt niet uit in de tank. Flexibele filter, die gemakkelijk te reinigen is én met een hoge stofretentiegraad.
Kenmerken en voordelen
Filtermateriaal
- Er kan zowel nat als droog materiaal worden opgezogen, zonder dat de filter moet worden vervangen.
- Hoge graad van stofretentie
Flexibele opstelling
- Eenvoudig schoon te maken
Compacte constructie
- Een groot filteroppervlak op de kleinst mogelijke plaats
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|bruin
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|205 x 75 x 73