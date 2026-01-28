VP 145 Vario Power Lans (K 4/5 serie)
Vario Power spuitlans voor de hogedrukreinigers uit de klasses K 4 tot K 5. Traploos instelbaar van lage druk reinigingsmiddelenstraal tot hogedrukstraal, door simpelweg de spuitlans de draaien.
Kenmerken en voordelen
Traploze instelling
- De druk kan worden aangepast aan de reinigingstaak.
Lage druk reinigingmiddelenstraal
- Traploos intelbare druk – van lage druk reinigingsmiddelenstraal tot hogedrukstraal.
Tijdsbesparing
- Spuitlans vervangen is niet nodig
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|448 x 46 x 46
Voor oude spuitpistolen voor 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.
Compatibele apparaten
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Gevel
- Tuinmuren en stenen muren
- Paden
- Hekken
- Gebieden rondom het huis en de tuin