Walsborstel, hard, groen, 400 mm

Groene, schurende walsborstel voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil.

Walsborstel (hard - groen) met slijtvast sterwielmechanisme, lengte 400 mm. Voor sterk vervuilde vloeren en basisreiniging. Enkel geschikt voor niet-kwetsbare vloeren. Borstelharen : Polyamide met silicium-carbide, 0.6 mm dik en 20 mm lang.

Specificaties

Technische gegevens

Kleur groen
Lengte (mm) 400
Mate van hardheid hard
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht (incl. doos) (kg) 1
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