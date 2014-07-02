Walsborstel, hard, groen, 400 mm
Groene, schurende walsborstel voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil.
Walsborstel (hard - groen) met slijtvast sterwielmechanisme, lengte 400 mm. Voor sterk vervuilde vloeren en basisreiniging. Enkel geschikt voor niet-kwetsbare vloeren. Borstelharen : Polyamide met silicium-carbide, 0.6 mm dik en 20 mm lang.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|groen
|Lengte (mm)
|400
|Mate van hardheid
|hard
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1