XH 10 Slangverlenging (voor 2010)

De hogedruk verlengslang van 10 m zorgt voor een grotere flexibiliteit en vergroot de actieradius van de hogedrukreiniger. Gewoon aansluiten tussen het spuitpistool met clipaansluiting en de hogedrukslang, en het reinigen wordt zoveel eenvoudiger. De robuuste DN-8-kwaliteitsslang is versterkt met een vlechtwerk van textiel, met bescherming tegen knikken in de slang en een messing aansluiting voor een lange levensduur. De hogedruk verlengslang is bestand tegen een druk tot 180 bar en temperaturen tot 60° C. De verlengslang is ook geschikt voor gebruik met reinigingsmiddelen. Past op alle Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7 - ook voor toestellen met een hogedruk slangtrommel.