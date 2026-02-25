XH 10 Slangverlenging (voor 2010)
De hogedruk verlengslang van 10 m zorgt voor een grotere flexibiliteit en vergroot de actieradius van de hogedrukreiniger. Gewoon aansluiten tussen het spuitpistool met clipaansluiting en de hogedrukslang, en het reinigen wordt zoveel eenvoudiger. De robuuste DN-8-kwaliteitsslang is versterkt met een vlechtwerk van textiel, met bescherming tegen knikken in de slang en een messing aansluiting voor een lange levensduur. De hogedruk verlengslang is bestand tegen een druk tot 180 bar en temperaturen tot 60° C. De verlengslang is ook geschikt voor gebruik met reinigingsmiddelen. Past op alle Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7 - ook voor toestellen met een hogedruk slangtrommel.
Kenmerken en voordelen
10 verlengslang
- Verlengt de actieradius voor een hogere flexibiliteit
DN-8 kwaliteitsslang met textielen vlechtwerk
- Lange levensduur
Bescherming tegen knikken
- Beschermt de slang tegen knikken
Messing aansluiting
- Extreem duurzaam en van hoge kwaliteit
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte (m)
|10
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|1,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|220 x 220 x 75
Compatibele apparaten
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
- K 2.390 T50
- K 2.460 M PLUS T50
- K 2.59 M plus
- K 2.59M PLUS VPS
- K 2.59M PLUS VPS T50
- K 2.800 eco!ogic
- K 2.90 M
- K 2.900 M T 50 plus
- K 2.900 M plus
- K 2.900M PLUS T80
- K 2.91 MD
- K 2.91 MD T50
- K 2.98 M plus
- K 2.980 M Plus T80 RR
- K 2.980 M plus WB
- K 2.980M PLUS T80
- K 2.99 M plus T 50
- K 3.190 *EU
- K 3.20 M T 250
- K 3.68 MD plus